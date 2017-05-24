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Китай выделил грант для строительства новых ирригационных каналов в КРКитай выделил грант для строительства новых ирригационных каналов в КРПо предварительным данным, кыргызстанцев среди пострадавших в теракте в Манчестере нет, - МИДПо предварительным данным, кыргызстанцев среди пострадавших в теракте в Манчестере нет, - МИД

МЧС дополнительно выделят 300 млн сомов, в том числе и на берегоукрепительные работы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427782-ru.html

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24 мая 2017, 11:56       Комментарии

Министерству чрезвычайных ситуаций дополнительно будет выделено 300 млн сомов. Об этом 24 мая на заседании парламента сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.
На заседании депутат Эльвира Сурабалдиева (СДПК) попросила правительство изыскать средства на проведение берегоукрепительных работ.
"Каждый год у нас только в Сокулукском районе несколько сотен земель ФПС остаются под водой. Сколько средств в этом году правительство намерено выделить на берегоукрепительные работы и знаете ли вы, сколько в целом требуется средств?" - спросила она.
"Эти работы идут по линии МЧС и Департамента водного хозяйства при Минсельхозе. МЧС мы планируем дополнительно выделить 300 млн сомов, департаменту - 65 млн сомов. Смету составляют они", - сообщил А.Касымалиев.

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