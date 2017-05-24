Генпрокуратура: 51 материал о ДТП "потеряли" в Жайыльском райсуде

24 мая 2017, 11:30 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. В Жайыльском районном суде Чуйской области не нашли 51 административный материал, касающийся дорожно-транспортных происшествий, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Из-за участившихся ДТП прокуратура провела проверку обоснованности решений суда Чуйской области по административным материалам, возбужденным в отношении водителей за управление авто в нетрезвом виде. Выяснилось, что в течение прошлого года работники Жайыльского райсуда не зарегистрировали 51 административное дело, поступившее из отдела патрульной милиции ОВД района. Данные материалы в канцелярии суда отсутствовали.

В Генпрокуратуре сообщили, что виновные привлечены к административной ответственности. Кроме того, возбуждено дело по статьям 166 "Мошенничество", 304 "Злоупотребление должностным положением" и 348 "Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.