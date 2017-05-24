Материалы на торговцев рынка "Дыйкан" направлены в суд — ГУВД

24 мая 2017, 11:50 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Одиннадцать человек, работавшие на рынке "Дыйкан", доставлены в Ленинское РУВД, материалы об административных правонарушениях направлены в районный суд, сообщили в ГУВД Бишкека.

Торговый объект должен закрыться 24 мая - такое решение приняла мэрия. Во вторник вечером рынок оцепили сотрудники милиции, 11 торговцев доставили в УВД района.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД, собраны материалы и составлены протоколы о правонарушениях по статье 371 "Неподчинение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка" Кодекса об административной ответственности КР.

"Материалы переданы в Ленинский районный суд для вынесения решения. Торговцы препятствовали работе райадминистрации, которая проводила опись имущества. Сейчас они или в РУВД, или уже доставлены в суд", - рассказали в ГУВД.

Как подчеркнули в милиции, торговцы не являются задержанными.

Причина закрытия рынка "Дыйкан-Пишпек" - близкое соседство с нефтебазой, которое создает угрозу пожара, и отсутствие запасных выходов.