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Материалы на торговцев рынка "Дыйкан" направлены в суд — ГУВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427780-ru.html

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С рынка "Дыйкан" выгнали торговцев, часть увезли в РУВД — администрация

24 мая 2017, 11:50       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Одиннадцать человек, работавшие на рынке "Дыйкан", доставлены в Ленинское РУВД, материалы об административных правонарушениях направлены в районный суд, сообщили в ГУВД Бишкека.
Торговый объект должен закрыться 24 мая - такое решение приняла мэрия. Во вторник вечером рынок оцепили сотрудники милиции, 11 торговцев доставили в УВД района.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД, собраны материалы и составлены протоколы о правонарушениях по статье 371 "Неподчинение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка" Кодекса об административной ответственности КР.
"Материалы переданы в Ленинский районный суд для вынесения решения. Торговцы препятствовали работе райадминистрации, которая проводила опись имущества. Сейчас они или в РУВД, или уже доставлены в суд", - рассказали в ГУВД.
Как подчеркнули в милиции, торговцы не являются задержанными.
Причина закрытия рынка "Дыйкан-Пишпек" - близкое соседство с нефтебазой, которое создает угрозу пожара, и отсутствие запасных выходов.

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