Кыргызстанец подозревается в рэкете и продаже оружия в России

24 мая 2017, 11:22 Комментарии

Кыргызстанец подозревается в рэкете в России, пишут местные СМИ.

По их данным, четверо подозреваемых, в числе которых два гражданина России, один — Армении и еще один — Кыргызстана, предлагали ульяновским бизнесменам услуги покровительства, требуя за них определенный процент заработка в бизнесе.

"Работники уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области пресекли деятельность вооруженной этнической группы, подозреваемой в бандитизме и остальных тяжких и особо тяжких правонарушениях. В качестве вознаграждения злоумышленники добивались определенный процент заработка. Также участников подозревают в незаконном обороте оружия", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту проживания у одного из них полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, а кроме этого 45 боеприпасов калибра 7,62 мм. Они подозреваются в вымогательстве, похищение человека, причинением тяжкого вреда здоровью нескольких людей, покушении на убийство и в незаконном обороте оружия.