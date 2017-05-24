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Кыргызстанец подозревается в рэкете и продаже оружия в России

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427779-ru.html

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24 мая 2017, 11:22       Комментарии

Кыргызстанец подозревается в рэкете в России, пишут местные СМИ.
По их данным, четверо подозреваемых, в числе которых два гражданина России, один — Армении и еще один — Кыргызстана, предлагали ульяновским бизнесменам услуги покровительства, требуя за них определенный процент заработка в бизнесе.
"Работники уголовного розыска УМВД РФ по Ульяновской области пресекли деятельность вооруженной этнической группы, подозреваемой в бандитизме и остальных тяжких и особо тяжких правонарушениях. В качестве вознаграждения злоумышленники добивались определенный процент заработка. Также участников подозревают в незаконном обороте оружия", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту проживания у одного из них полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, а кроме этого 45 боеприпасов калибра 7,62 мм. Они подозреваются в вымогательстве, похищение человека, причинением тяжкого вреда здоровью нескольких людей, покушении на убийство и в незаконном обороте оружия.

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