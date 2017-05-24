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Новости Кыргызстана

В Бишкеке проходит заседание совета глав спецслужб стран СНГВ Бишкеке проходит заседание совета глав спецслужб стран СНГВ ЖК одобрили перечень из 10 органов, проверяющих предпринимателейВ ЖК одобрили перечень из 10 органов, проверяющих предпринимателей

В Бишкеке проходит заседание Совета глав спецслужб стран СНГ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427778-ru.html

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Спецслужбы СНГ призвали уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком

24 мая 2017, 11:30       Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран ГКНБ.
Основное внимание на Совете уделено совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.
На заседании обсуждаются пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран-участниц СНГ, а также говорится о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.

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