В Бишкеке проходит заседание Совета глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 11:30 Комментарии

В государственной резиденции "Ала-Арча" проходит 42-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран ГКНБ.

Основное внимание на Совете уделено совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.

На заседании обсуждаются пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран-участниц СНГ, а также говорится о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.