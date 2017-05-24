В ЖК одобрили перечень из 10 органов, проверяющих предпринимателей

24 мая 2017, 11:29 Комментарии

Сегодня, 24 мая, Жогорку Кенеш рассмотрел постановление правительства об одобрении перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства.

По словам министра экономики Арзыбека Кожошева, поправки в постановлении делаются для упорядочения контролирующих органов. В частности из списка уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок предпринимателей исключены Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования и Госинспекция по метрологическому надзору при Министерстве экономики.

В свою очередь в перечень включается Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

"Всего список проверяющих органов сократился до 10", - добавил он.

В итоге за поправки постановления проголосовали 68 депутатов из 104 зарегистрировавшихся.