В Бишкеке проходит заседание совета глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 11:32 Комментарии

Сегодня, 24 мая, в государственной резиденции "Ала Арча" проходит 42-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как отметили в пресс-службе ГКНБ, основное внимание на совете уделят совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.

Кроме того, участники встречи намерены обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран-участниц СНГ, а также о маршрутах выезда граждан в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.