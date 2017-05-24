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В Бишкеке проходит заседание совета глав спецслужб стран СНГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360381_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427774-ru.html

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Спецслужбы СНГ призвали уделять особое внимание борьбе с наркотрафиком

24 мая 2017, 11:32       Комментарии

Сегодня, 24 мая, в государственной резиденции "Ала Арча" проходит 42-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Как отметили в пресс-службе ГКНБ, основное внимание на совете уделят совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.
Кроме того, участники встречи намерены обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран-участниц СНГ, а также о маршрутах выезда граждан в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях.

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