К 2026 году во всех селах страны появится чистая питьевая вода

24 мая 2017, 11:35 Комментарии

К 2026 году все села Кыргызстана будут обеспечены питьевой водой. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев.

По его словам, сейчас в республике реализуется проект "Ала-Тоо булагы", который охватывает 117 сел Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей, где население испытывает трудности с питьевой водой.

Он добавил, что практически каждый город республики участвует в тех или иных водных проектах. Так, на проект устойчивого развития Иссык-Кульской области Азиатский банк развития выделил $37,5 млн. В рамках проекта будут восстановлены и построены новые очистительные сооружения городов Каракол, Балыкчы и Чолпон-Ата. На второй этап проекта банк выделит $38,5 млн.

Помимо этого, по линии Европейского банка 23 селам вблизи городов Токтогул, Узген и других будет обеспечен доступ к чистой питьевой воде.

Всего до 2026 года в 657 селах будут решены проблемы с питьевой водой.