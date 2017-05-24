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К 2026 году во всех селах страны появится чистая питьевая вода

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360379_k_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427773-ru.html

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24 мая 2017, 11:35       Комментарии

К 2026 году все села Кыргызстана будут обеспечены питьевой водой. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил директор Департамента питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев.
По его словам, сейчас в республике реализуется проект "Ала-Тоо булагы", который охватывает 117 сел Ошской, Иссык-Кульской и Чуйской областей, где население испытывает трудности с питьевой водой.
Он добавил, что практически каждый город республики участвует в тех или иных водных проектах. Так, на проект устойчивого развития Иссык-Кульской области Азиатский банк развития выделил $37,5 млн. В рамках проекта будут восстановлены и построены новые очистительные сооружения городов Каракол, Балыкчы и Чолпон-Ата. На второй этап проекта банк выделит $38,5 млн.
Помимо этого, по линии Европейского банка 23 селам вблизи городов Токтогул, Узген и других будет обеспечен доступ к чистой питьевой воде.
Всего до 2026 года в 657 селах будут решены проблемы с питьевой водой.

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