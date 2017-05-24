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Кыргызстанцы, зафиксировавшие нарушение ПДД, смогут получать до 15% от суммы штрафа (проект)Кыргызстанцы, зафиксировавшие нарушение ПДД, смогут получать до 15% от суммы штрафа (проект)Спецслужбам стран СНГ следует уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью, - А.АтамбаевСпецслужбам стран СНГ следует уделить особое внимание борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью, - А.Атамбаев

Прокуратура: Судьи Жайылского района прикрывают злостных нарушителей ПДД

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360370_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427772-ru.html

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24 мая 2017, 11:44       Комментарии

В последнее время дорожно-транспортные происшествия, в том числе наезды на пешеходов, зачастую со смертельным исходом, участились на улицах столицы и других населенных пунктах республики.
В связи с такой тревожной тенденцией прокуратура провела проверку обоснованности принятия решений судами Чуйской области по административным материалам, возбужденным в отношении водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Надзорным органом установлено, что в течение прошлого года работниками Жайылского районного суда не было зарегистрировано 51 административное производство, поступившее из отдела патрульной милиции. Данные материалы отсутствовали в канцелярии районного суда. В результате чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности.
По данному факту прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 304 (злоупотребление должностным положением) и 348 (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей) УК КР.
Расследование данного уголовного дела поручено ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам.
Генеральная прокуратура отмечает, что в настоящее время проводится комплексная работа по устранению и профилактике правонарушений в данном направлении.

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