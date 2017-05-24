Около 1 тыс добровольцев очистят берег Иссык-Куля от мусора

24 мая 2017, 11:21 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Около 1 тыс активистов присоединятся к сбору мусора на берегу озера Иссык-Куль в рамках акции "Таза Иссык-Куль". Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказали организаторы.

По словам со-основателя общественного фонда "Эко Деми", директора ОФ "Жашыл Билик" Дмитрия Андреева, 27 и 28 мая текущего года планируется вывезти желающих активистов из Бишкека на Иссык-Куль. "В локациях мы выбрали 20 сел и города Балыкчы, Чолпон-Ата и Каракол. Цель акции очистка стихийного скопления мусора на территориях мест общественного пользования и прибрежных зон Иссык-Кульской области", - сказал Д.Андреев.

Также он отметил, что на местах планируется большая поддержка местных органов власти, которые тоже обещали выделить большое количество людей, чтобы совместно провести данную акцию. "Мы планируем не просто собрать мусор, а еще и отсортировать на пластик, металл, стекло и органический мусор", - пояснил Д.Андреев.

В свою очередь президент ОФ "Эко Деми", общественный деятель, почётный консул Королевства Норвегия, член женского объединения "Курак", бизнес леди, экс-президент Rotary Club of Bishkek Айжан Чыныбаева отметила, что ранее они уже провели 2 акции по уборке от мусора берега озера. Тогда они вывезли 15 тонн отходов. "Мы почистили более 6 пляжей, всего более 20 км. Каждый километр был прочищен нашими волонтерами, а мусор отсортировали", - рассказала она.

Также А.Чыныбаева отметила, что в этот раз многие компании согласились поддержать акцию и оказывают помощь. "Хочу добавить, что в будущем планируем провести акцию "Таза Бишкек" и очистить уже нашу столицу от мусора и призвать граждан к чистоте", - рассказала она.

Кроме этого представитель CSR Central Asia агентство "Корпоративная социальная ответственность" Олеся Павлова добавила, что 26 мая пройдет большой семинар для владельцев пансионатов совместно с местными властями. "Мы собираем бизнес сектор, айыл окмоту и заинтересованных людей и проведем эко-тренинг. Мы помогаем выстроить устойчивую политику, которая помогает развивать финансовую и экологическую стабильность. Расскажем о введении зеленых стандартов, точнее о зеленых офисов и гостиницах, и о подходах, которые можно применять в Кыргызстане", - поделилась она.

Сбор участников состоится с 07:00 возле гостиницы "Достук". Организаторы обеспечат волонтеров транспортом и обедом на свежем воздухе.

"Таза Иссык-Куль" – это долгосрочный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения озера. Инициаторами проекта является ОФ "Экодеми".