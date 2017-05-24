В Бишкеке проходит заседание совета глав спецслужб стран СНГ

24 мая 2017, 11:25 Комментарии

В государственной резиденции "Ала Арча" 24 мая проходит 42-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Основное внимание на совете будет уделено совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью.

Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории стран-участниц СНГ, а также о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций и возвращения их обратно.

Будут выработаны дополнительные меры по пресечению деятельности боевиков.

В преддверии проведения в июне-июле 2017 года Кубка конфедераций FIFA 2017 года, сторонам предстоит обменяться опытом по вопросам обеспечения безопасности важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятий международного уровня.

На заседании руководитель Антитеррористического центра Содружества представит отчет об итогах выполнения программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, а также о результатах деятельности Центра в 2016 году.