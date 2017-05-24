Делегация Мьянмы ознакомилась с опытом Кыргызстана в модернизации системы кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество

24 мая 2017, 11:27 Комментарии

Делегация Мьянмы посетила Кыргызстан для изучения опыта КР в сфере модернизации системы кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество.

Как сообщила пресс-служба ГРС, результаты ГРС в регистрационной системе, в частности регистрации прав на недвижимое имущество, отразились в рейтинге Всемирного банка Doing business, в котором Кыргызская Республика занимает 8 место.

В рамках обмена знаниями по линии проекта Всемирного банка в Мьянме ГРС посетила делегация в составе 12 человек из разных ведомств Мьянмы: Департамента сельскохозяйственного землепользования и статистики Министерства сельского хозяйства, животноводства и ирригации; Департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; Департамента городского планирования и землеустройства и Департамента по делам развития Янгонского района.

В рамках визита они посетили Иссык-Кульское управление, Бишкекское городское управление Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС и другие организации.

Специалисты департамента представили презентации по систем кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, развитию информационных технологий в системе регистрации и кадастра, об особенностях регистрации прав на недвижимое имущество, по развитию кадастровой картографии в КР, внедрению GPS/GNSS технологий в кадастровую съемку и внедрении дрон технологий в кадастровой картографии. Также были продемонстрированы тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов для создания аэрофотоснимков (ортофотопланов) на берегу озера Иссык-Куль.