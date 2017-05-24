Жителям Чон-Алая, пострадавшим от стихийных бедствий, предлагают выплатить зарплату и пенсии за несколько месяцев вперед

24 мая 2017, 11:23 Комментарии

Жителям Чон-Алайского района, пострадавшим от стихийных бедствий, предлагают выплатить зарплату и пенсии за несколько месяцев вперед. "В Чон-Алае пострадали 537 домов. Людям до прихода зимы нужно построить дома, им же негде жить. Когда мы встречались с ними, они сами озвучили путь оказания им помощи. Они говорят, что если бы им заранее выплатили зарплату за несколько месяцев, то они бы смогли быстрее решить вопрос с жильем. Также есть семьи, чьи дети учатся в вузах. Они просят повременить с оплатой их контракта на год. Они бы оплатили его вместе с контрактом следующего года", - сказал депутат Жанар Акаев (СДПК) на заседании парламента 24 мая.

В ответ министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что правительство пытается изыскать пути оказания помощи пострадавшим. "После того, как вступил в силу закон о страховании жилья, у нас нет возможности выдавать ссуды. Но вопрос оказания помощи пострадавшим рассматривается в правительстве и какое-то решение будет найдено. Что касается выплаты пенсий, то я вам ответить не могу, поскольку за это у нас отвечает Соцфонд", - сказал А.Касымалиев.

"Из всех домов в Чон Алае застрахованы всего 20 и то, потому что они госслужащие", - сообщил Ж.Акаев.