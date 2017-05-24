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Несколько лет не осуществлялось выделение средств из бюджета на строительство соцжилья, - министр А.Касымалиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427766-ru.html

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24 мая 2017, 11:30       Комментарии

Несколько лет не осуществлялось выделение средств из бюджета на строительство социального жилья. Об этом 24 мая на заседании парламента сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.
На заседании депутата Наталья Никитенко ("Ата Мекен") попросила озвучить министра данные, сколько квадратных метров социального жилья было построено и сколько средств на это затрачено из бюджета.
"Я не могу сказать вам точные объемы. Чисто из бюджета средств на строительство соцжилья несколько лет не выделялось. В этом году предполагается строительство жилья для работников культуры", - ответил А.Касымалиев.
"Говоря о социальном жилье, я говорю об уязвимых слоях населения: выпускники детдомов, люди с ограниченными возможностями здоровья. Вы только что констатировали тот факт, что государство не предусматривает средств на строительство такого жилья", - возмутилась Н.Никитенко.
Однако, А.Касымалиев заявил, что "квартиры выдаются через местные бюджеты". "Но я не могу сказать вам объемы", - сказал он.
Представитель правительства добавил, что в рамках госипотечной программы будет рассмотрен вопрос и социального жилья.

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