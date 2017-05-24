Сознательным гражданам за сообщение о нарушении ПДД будут платить

24 мая 2017, 10:21 Комментарии

В комплексе мер, разработанных инициативной группой "За безопасность на дорогах" совместно с госорганами, заложена законодательная норма, согласно которой сознательных граждан будут финансово поощрять за информацию о нарушениях ПДД.

Сегодня обсуждается размер вознаграждения. Предположительно, он будет составлять примерно 10-15% от суммы штрафа за совершенное правонарушение.

"Сейчас данный законопроект находится на обсуждении. Если он будет принят, то граждан, сообщивших о нарушении ПДД, представивших видео или другие доказательства, будут финансово поощрять", — сказал инспектор Совета безопасности Тимур Ташкулов.