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Сознательным гражданам за сообщение о нарушении ПДД будут платить

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/soznat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427765-ru.html

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Горожане могут сообщить в мэрию о нарушениях ПДД со стороны водителей общественного транспорта

24 мая 2017, 10:21       Комментарии

В комплексе мер, разработанных инициативной группой "За безопасность на дорогах" совместно с госорганами, заложена законодательная норма, согласно которой сознательных граждан будут финансово поощрять за информацию о нарушениях ПДД.
Сегодня обсуждается размер вознаграждения. Предположительно, он будет составлять примерно 10-15% от суммы штрафа за совершенное правонарушение.
"Сейчас данный законопроект находится на обсуждении. Если он будет принят, то граждан, сообщивших о нарушении ПДД, представивших видео или другие доказательства, будут финансово поощрять", — сказал инспектор Совета безопасности Тимур Ташкулов.

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