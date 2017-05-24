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При взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадали

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pri-vz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427764-ru.html

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МИД: Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Манчестере нет

24 мая 2017, 10:25       Комментарии

По предварительным данным, граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта в Манчестере (Великобритания) не числятся, сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным ведомства, полиция расценила произошедшее как террористический акт.
Напомним, взрыв произошел сразу после выступления американской поп-звезды Арианы Гранде, причиной, скорее всего, был теракт. 19 человек погибло, 50 было ранено в результате взрыва на концертной арене в английском городе Манчестер после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.
Британские власти объявили имя подозреваемого в нападении на зрителей концерта в Манчестере. Это уроженец Манчестера Салман Абеди, 1994 года рождения. Его родители в начале 1990-х годов бежали из Ливии от репрессивного режима Муамара Каддафи.

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