Минкультуры: некоторые кыргызские национальные игры под угрозой исчезновения

24 мая 2017, 10:32 Комментарии

В список национальных игр входят около 400 видов и некоторые из них под угрозой исчезновения. Об этом на заседании парламента сообщили представители Минкультуры.

"Национальные игры являются неотъемлемой частью культуры кыргызского народа. Многие имеют многовековую историю, сохранились до наших дней, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Всего есть около 400 видов национальных игр, но некоторые могут исчезнуть, так как в них никто не играет", – рассказали в Минкультуре.

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев предложил создать календарь турниров по национальным видам спорта.

"В Кыргызстане часто проводятся турниры по национальным видам спорта, но никто не знает когда и где они проходят. Я предлагаю создать календарный план, где будут прописаны дата, место проведения турнира", – рассказал он.

Кроме того, в календарный план он предложил вписать информацию о том, какие гостиницы есть рядом и цену.

"Ко мне часто обращаются иностранцы. Они говорят, что у нас есть красивые игры, но нет никакой информации о местоположении гостиниц для того, чтобы остановиться", – обратился он.