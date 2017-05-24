Перекресток на Чуй-Манаса: люди вынуждены рисковать жизнью из-за закрытого подземного перехода

24 мая 2017, 10:33 Комментарии

Накануне, 23 мая, мэрия города Бишкека повесила объявление, в котором сообщается что пешеходный переход на пересечении улиц Чуй-Манаса закрыт на реконструкцию до сентября 2017 года.

Люди вынуждены перебегать дорогу, рискуя жизнью, сообщил гражданский активист Мирсулжан Намазаалы.

"Пешеходный переход закрыт, и дети, и взрослые вынуждены попросту перебегать дорогу. Альтернативы нет, людям приходится идти либо до Исанова, либо до Турусбекова. Возможно, нужно было принять какие-то меры заранее, чтобы предотвратить случаи ДТП на этом участке дороге", — сказал активист.