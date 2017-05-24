24 мая 2017, 10:40 Комментарии

Мэрию Токмока обязали обеспечить жильем выпускников детских домов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным главного надзорного органа, прокуратура Чуйской области проверила деятельности полпреда региона на соблюдение требований Кодекса "О детях" и Жилищного кодекса.

"В Чуйской области 365 детей-сирот нуждается в жилье. При этом из 72 выпускников детских домов только 28 сирот обеспечены жильем. Дети-сироты ввиду отсутствия жилья практически остаются на улице. Однако аппаратом полпредства не приняты меры по созданию условий по обеспечению жильем нуждающихся детей указанной категории. По результатам рассмотрения прокурорского акта реагирования изыскано 3-х этажное здание в городе Токмок, общей площадью 289,5 кв. метров с прилегающей территорией. В настоящее время ведется работа по привлечению инвестиций для проведения ремонта данного здания", – говорится в сообщении.