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Ночью задержаны торговцы рынка "Дыйкан"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/nochyu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427760-ru.html

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Проигранная война рынка и мэрии. "Дыйкан" сдал свои позиции

24 мая 2017, 10:47       Комментарии

В Бишкеке задержаны 11 торговцев рынка "Дыйкан". Как сообщили K-News в пресс-службе ГУВД Бишкека, задержанные препятствовали закрытию рынка.
По информации ГУВД, 23 мая ночью задержанные были доставлены в Ленинское РОВД.
"На торговцев были составлены протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка". Материалы дела переданы в суд для принятия решения в отношении них", — пояснили в ГУВД.
Сейчас на рынке порядок обеспечивают 300 милиционеров.
Напомним, по решении мэрии сегодня, 24 мая, закрывается рынок "Дыйкан". По данным муниципалитета, Ленинская районная администрация письменно уведомила всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.
Городские власти объясняют закрытие базара близким расположением рынка к нефтебазе, которая создает угрозу безопасности людей и несет высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара.

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