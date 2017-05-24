Ночью задержаны торговцы рынка "Дыйкан"

24 мая 2017, 10:47 Комментарии

В Бишкеке задержаны 11 торговцев рынка "Дыйкан". Как сообщили K-News в пресс-службе ГУВД Бишкека, задержанные препятствовали закрытию рынка.

По информации ГУВД, 23 мая ночью задержанные были доставлены в Ленинское РОВД.

"На торговцев были составлены протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка". Материалы дела переданы в суд для принятия решения в отношении них", — пояснили в ГУВД.

Сейчас на рынке порядок обеспечивают 300 милиционеров.

Напомним, по решении мэрии сегодня, 24 мая, закрывается рынок "Дыйкан". По данным муниципалитета, Ленинская районная администрация письменно уведомила всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.

Городские власти объясняют закрытие базара близким расположением рынка к нефтебазе, которая создает угрозу безопасности людей и несет высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара.