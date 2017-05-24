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В Жайылском райсуде пропало более 50 административных дел в отношении пьяных водителей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-zhaj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427759-ru.html

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24 мая 2017, 10:50       Комментарии

В Жайылском райсуде пропало 51 административное дело в отношении пьяных водителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, прокуратура Чуйской области установила, что в течение 2016 года работниками Жайылского районного суда не зарегистрировано 51 административное производство, поступившие из Отдела патрульной милиции ОВД.
"Данные материалы отсутствовали в канцелярии районного суда. В результате чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями "мошенничество", "злоупотребление должностным положением" и "похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей" УК КР. Расследование данного уголовного дела поручено ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам", – говорится в сообщении.

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