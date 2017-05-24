В Жайылском райсуде пропало более 50 административных дел в отношении пьяных водителей

24 мая 2017, 10:50 Комментарии

В Жайылском райсуде пропало 51 административное дело в отношении пьяных водителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура Чуйской области установила, что в течение 2016 года работниками Жайылского районного суда не зарегистрировано 51 административное производство, поступившие из Отдела патрульной милиции ОВД.

"Данные материалы отсутствовали в канцелярии районного суда. В результате чего виновные лица не были привлечены к административной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями "мошенничество", "злоупотребление должностным положением" и "похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей" УК КР. Расследование данного уголовного дела поручено ГСБЭП по Жайылскому и Панфиловскому районам", – говорится в сообщении.