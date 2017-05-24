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Активист: Пешеходный переход на пересечении Алма-Атинской и Чуй опасен для жизни

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427758-ru.html

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24 мая 2017, 10:56       Комментарии

Пешеходный переход на пересечении улиц Алма-Атинской и Чуй опасен для жизни. Об этом на выездной конференции заявил гражданский активист Мирсулжан Намазаалы.
Линия перехода слишком длинная, нет островков безопасности. Это создает опасную ситуацию на дороге, считает активист.
"Здесь не только пешеходы боятся переходить дорогу. Сами водители опасаются здесь проезжать. На таких длинных переходах необходимо устанавливать островки безопасности. На данном участке их нет, все пущено на самотек", — сказал Мирсулжан Намазаалы.
Он также отметил, что высокие бордюры создают неудобства для людей, переходящих перекресток с коляской.
"Во всем мире переходы делают на уровне бордюра — для удобства пешеходов. У нас же все сделано для удобства водителей", — заключил активист.

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