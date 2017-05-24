Правительство не выдало ссуду пострадавшим от землетрясения в Чон-Алае

24 мая 2017, 11:12 Комментарии

Жители Чон-Алайского района, у которых разрушены дома в результате землетрясения не получили ссуду от правительства. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

По его словам, после землетрясения 537 домов пришли в негодность, а правительство не выделило средств на строительство новых домов.

"Всего 20 домам правительство выдало компенсацию, и то, это дома чиновников. Люди просят за несколько месяцев вперед выдать пенсии и зарплаты. Можно ли это сделать? Что вообще будет с жителями Чон-Алайского района?" – поинтересовался депутат у министра финансов Адылбека Касымалиева.

На что глава Минфина ответил, что сейчас в правительстве рассматривается этот вопрос.

"Но в рамках закона мы не можем выделить ссуду", – сказал он.

Напомним, в начале мая текущего года, в Чон-Алайском районе произошло землетрясение, разрушены дома и социальные объекты.