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МИД: Среди пострадавших во взрыве в Манчестере нет кыргызстанцев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360374_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427756-ru.html

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При взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадали

МИД: Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Манчестере нет

24 мая 2017, 10:46       Комментарии

По предварительным данным, граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта не числятся.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Напомним, вечером 22 мая по завершении выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" в городе Манчестер произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.
ЧП произошло в фойе "Манчестер-арены", когда тысячи зрителей устремились к выходам после концерта, что повлекло многочисленные жертвы.
Полиция расценила произошедшее как террористический акт, в результате которого, по последним данным, погибли 22 человека, среди которых и дети, 59 человек получили ранения.

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