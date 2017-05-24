МИД: Среди пострадавших во взрыве в Манчестере нет кыргызстанцев

24 мая 2017, 10:46 Комментарии

По предварительным данным, граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта не числятся.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Напомним, вечером 22 мая по завершении выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" в городе Манчестер произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.

ЧП произошло в фойе "Манчестер-арены", когда тысячи зрителей устремились к выходам после концерта, что повлекло многочисленные жертвы.

Полиция расценила произошедшее как террористический акт, в результате которого, по последним данным, погибли 22 человека, среди которых и дети, 59 человек получили ранения.