Парламенты КР и ТР играют большую роль в развитии двусторонних отношений

24 мая 2017, 10:49 Комментарии

Торага Жогорку Кенеша КР Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами по различным направлениям, также была отмечена необходимость наращивания парламентского взаимодействия. Турсунбеков поздравил народ Турции и главу парламента с успешным проведением 16 апреля 2017 года референдума по внесению изменений в Конституцию Турции.

"Кыргызстан с уважением относится к выбору братского турецкого народа, проголосовавшего за укрепление государственности, демократии и социально-экономического развития страны", - сказал он.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, торага выразил надежду, что данный визит кыргызской делегации придаст большой импульс дальнейшему углублению связей между законодательными органами Кыргызстана и Турции. "Парламенты двух стран играют большую роль в развитии двусторонних отношений в целом. Поэтому есть необходимость активизировать контакты между нашими группами дружбы и добавить качество, - добавил он.

Спикер также отметил, что ТюркПА вносит большой вклад в укрепление сотрудничества между братскими тюркоязычными странами и проинформировал собеседника о готовности Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание данной организации в конце июля текущего года.

В свою очередь Исмаил Кахраман выразил благодарность за то, что торага принял его приглашение посетить Турцию с рабочим визитом. "Народы наших республик в любые трудные минуты должны быть плечом к плечу, преодолевая трудности в духе солидарности и братства", - отметил он.

Спикер Турции, согласившись с мнением Турсунбекова относительно укрепления парламентского сотрудничества в рамках парламентских групп дружбы, выразил мнение, что углублять дружественные связи надо и в многостороннем формате.

Кроме этого на встрече был обсужден широкий круг вопросов. В частности текущее состояние партнерства в экономической и культурно-гуманитарной сферах и пути их дальнейшего расширения.