Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Доноры выделят $94 млн на обеспечение доступа к питьевой воде в регионах КРДоноры выделят $94 млн на обеспечение доступа к питьевой воде в регионах КРАктивист: Пешеходный переход на пересечении Алма-Атинской и Чуй опасен для жизниАктивист: Пешеходный переход на пересечении Алма-Атинской и Чуй опасен для жизни

В результате ДТП водитель бензовоза сгорел на месте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360376_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427754-ru.html

Похожие новости

В Жайылском райсуде на 51 жалобу в отношении пьяных водителей "закрыли глаза"

В Жайылском райсуде пропало более 50 административных дел в отношении пьяных водителей

Минфин: Скорее всего, в титульный лист будут добавлены соцобъекты, разрушенные в результате стихийных бедствий

ДТП с грузовиком и бензовозом в Токтогуле — один сгорел, двое в больнице

На трассе Бишкек – Ош столкнулись бензовоз и фура, погиб водитель

24 мая 2017, 11:01       Комментарии

Вечером 23 мая на трассе Бишкек - Ош столкнулись грузовой автомобиль и бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Столкновение произошло примерно в 23.00 на 307-м километре автодороги Бишкек - Ош. В результате ДТП произошло возгорание. Водитель погиб на месте, а его автомобиль полностью сгорел. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницы Токтогульского района и поселка Уч-Керек.
Сообщается, что пожар тушили два пожарных расчета, полностью ликвидировать возгорание удалось в 02.05.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум