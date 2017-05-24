В результате ДТП водитель бензовоза сгорел на месте

24 мая 2017, 11:01 Комментарии

Вечером 23 мая на трассе Бишкек - Ош столкнулись грузовой автомобиль и бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Столкновение произошло примерно в 23.00 на 307-м километре автодороги Бишкек - Ош. В результате ДТП произошло возгорание. Водитель погиб на месте, а его автомобиль полностью сгорел. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницы Токтогульского района и поселка Уч-Керек.

Сообщается, что пожар тушили два пожарных расчета, полностью ликвидировать возгорание удалось в 02.05.