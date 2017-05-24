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Доноры выделят $94 млн на обеспечение доступа к питьевой воде в регионах КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360377_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427753-ru.html

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24 мая 2017, 11:05       Комментарии

Кыргызстан вернул международных доноров, которые ранее отказались финансировать проекты по водоснабжению в республике. Об этом сегодня, 24 мая, на пресс-конференции сообщил директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев.
По его словам, несколько лет назад Кыргызстан получал внушительные суммы для решения проблем с питьевой водой.
"Обеспечение чистой питьевой водой очень актуально и проблематично. В Кыргызстан в свое время в 2004-2005 годах были привлечены огромные суммы извне. Однако все эти средства были использованы неэффективно, были построены некачественные объекты, поэтому во многих населенных пунктах эта проблема осталась актуальной до сегодняшнего дня. Для этого правительство провело огромную работу по возобновлению этих проектов. Ранее было приостановлено финансирование проектов со стороны международных доноров, но с 2015 года усилиями правительства доноры снова вернулись со своими денежными средствами", - сказал Токтошев.
Так, Всемирный банк окажет финансирование в размере $23 млн, будет еще дополнительное финансирование и в общей сложности со стороны ВБ будет привлечено около $51 млн.
Исламский банк развития также выделил $23 млн, дополнительно к этой сумме банк может выделить еще $50 млн.
В общей сложности на решение проблем в питьевой водой со стороны международных доноров привлечено $94 млн.

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