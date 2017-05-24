В ЖК предложили составить карту гостиниц вместе с календарем состязаний

24 мая 2017, 11:08 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил составить календарь соревнований по национальным видам спорта. Об этом он сказал сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша.

Как он отметил, вместе с календарем необходимо также вывесить на сайте Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта информацию о ценах на проживание в гостиницах, расположенных близко к проведению соревнований.

"У меня часто спрашивают гости из других стран, потому что они не могут найти информацию. Нужно составить календарь, и чтобы была информация о гостиницах с ценами на английском и русском языках", - добавил он.

Отметим, ежегодно составляется календарь состязаний не только по национальным видам спорта, но и по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Согласно этому заранее известны место и дата проведение состязаний.

Сегодня, 24 мая, парламент рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон "О нематериальном культурном наследии Кыргызской Республики". Поправки касаются национальных видов спорта, а также национальных игр, которых в стране более 400 видов.