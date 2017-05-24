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В ЖК предложили составить карту гостиниц вместе с календарем состязаний

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360369_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427752-ru.html

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24 мая 2017, 11:08       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил составить календарь соревнований по национальным видам спорта. Об этом он сказал сегодня, 24 мая, на заседании Жогорку Кенеша.
Как он отметил, вместе с календарем необходимо также вывесить на сайте Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта информацию о ценах на проживание в гостиницах, расположенных близко к проведению соревнований.
"У меня часто спрашивают гости из других стран, потому что они не могут найти информацию. Нужно составить календарь, и чтобы была информация о гостиницах с ценами на английском и русском языках", - добавил он.
Отметим, ежегодно составляется календарь состязаний не только по национальным видам спорта, но и по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Согласно этому заранее известны место и дата проведение состязаний.
Сегодня, 24 мая, парламент рассмотрел законопроект о внесении изменений в Закон "О нематериальном культурном наследии Кыргызской Республики". Поправки касаются национальных видов спорта, а также национальных игр, которых в стране более 400 видов.

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