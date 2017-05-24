Прокуратура Чуйской области ищет кров для выпускников детдомов

24 мая 2017, 11:12 Комментарии

Прокуратурой Чуйской области проведена проверка деятельности полномочного представительства правительства в Чуйской области по соблюдению требований Кодекса КР "О детях" и Жилищного кодекса КР.

Проверкой установлено, что на территории Чуйской области нуждающихся в обеспечении жильем детей-сирот составляет 365 человек. При этом количество выпустившихся из интернатных учреждений детей-сирот - 72 человека, из которых только 28 сирот обеспечены жильем.

Дети-сироты, ввиду отсутствия жилья, практически остаются на улице. Прокурорская проверка выявила, что аппаратом полпреда в Чуйской области в этой части не были приняты меры по созданию условий по обеспечению жильем нуждающихся детей указанной категории.

Так, главами райгосадминистраций Чуйской области и мэрии города Токмак не были внесены конкретные предложения по исполнению мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот. Вместе с тем не приняты меры по решению вопроса республиканского финансирования. Отсутствовала работа и в части привлечения инвестиций со стороны внешних и внутренних инвесторов по строительству социальных общежитий, государственного и муниципального жилья.

По результатам проверки прокуратурой области внесено представление в Полномочное представительство правительства в Чуйской области. По результатам рассмотрения прокурорского акта реагирования изыскано трехэтажное здание в городе Токмак общей площадью 289,5 квадратных метра с прилегающей территорией.

В настоящее время ведется работа по привлечению инвестиций для проведения ремонта данного здания.