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В Бишкеке продолжается ремонт дорог

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427749-ru.html

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24 мая 2017, 10:52       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке продолжается ремонт дорог, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Глава Свердловского района Самарбек Болотбеков ознакомился с ходом реконструкции дорог и строительства мостов в Свердловском районе.
В частности, он посетил улицу Кольбаева и Фрунзе. Жители, проживающие на этих улицах, начали добровольный снос заборов, пристроек и других объектов препятствующих продолжению строительства дорог.
Пока не уложено асфальтовое покрытие, жильцы самостоятельно проводят водопроводные и канализационные сети, чтобы после укладки асфальта не пришлось его вновь вскрывать.
Глава Свердловского района выразил благодарность жителям за понимание и добровольный снос объектов препятствующих строительству дорог. Также, Самарбек Болотбеков выехал на улицу Токтогула и Фрунзе, где параллельно ведется строительство мостов через реку Аламедин.

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