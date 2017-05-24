24 мая 2017, 10:52 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Бишкеке продолжается ремонт дорог, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Глава Свердловского района Самарбек Болотбеков ознакомился с ходом реконструкции дорог и строительства мостов в Свердловском районе.

В частности, он посетил улицу Кольбаева и Фрунзе. Жители, проживающие на этих улицах, начали добровольный снос заборов, пристроек и других объектов препятствующих продолжению строительства дорог.

Пока не уложено асфальтовое покрытие, жильцы самостоятельно проводят водопроводные и канализационные сети, чтобы после укладки асфальта не пришлось его вновь вскрывать.

Глава Свердловского района выразил благодарность жителям за понимание и добровольный снос объектов препятствующих строительству дорог. Также, Самарбек Болотбеков выехал на улицу Токтогула и Фрунзе, где параллельно ведется строительство мостов через реку Аламедин.