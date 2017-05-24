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Новости Кыргызстана

В результате ДТП водитель бензовоза сгорел на местеВ результате ДТП водитель бензовоза сгорел на местеВ Бишкеке продолжается ремонт дорогВ Бишкеке продолжается ремонт дорог

В Жайылском райсуде на 51 жалобу в отношении пьяных водителей "закрыли глаза"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhaiyls...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427748-ru.html

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На трассе Бишкек – Ош столкнулись бензовоз и фура, погиб водитель

24 мая 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Сотрудники Жайылского районного суда не зарегистрировали 51 административное дело, возбужденное в отношении водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В Генпрокуратуре сообщили, что все эти материалы в 2016 году в суд поступили из патрульной милиции района. Кроме того, эти акты отсутствовали в канцелярии районного суда и таким образом, виновные не были привлечены к ответственности.
По данному факту прокуратурой Чуйской области возбуждено уголовное дело статьями "Мошенничество", "Злоупотребление должностным положением" и "Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей".
По официальным данным, в республике высоки показатели аварийности на дорогах. Сообщалось, что в республике ежедневно в ДТП погибают три человека. Депутаты рассматривают поправки в законы, ужесточающие наказание за нарушение Правил дорожного движения.

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