Жители еще одного жилого массива Бишкека получили доступ к газу

24 мая 2017, 11:06 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В жилом массиве "Кайынды" в дома горожан состоялся пуск голубого топлива, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Данное мероприятие посетил глава Свердловского района Самарбек Болотбеков. Более 1 тыс жителей жилого массива получили доступ к газу. Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 6 километров составила 16,8 млн сомов.

12 апреля текущего года также состоялся запуск природного газа в населенный пункт Свердловского района. Тогда порядка 1600 жителей целого района по улицам Керамическая, Новосельская и Широкая получили доступ к этому виду топлива. В 2017 году компания "Газпром" планирует провести голубое топливо в 15 жилых массивах.