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Жители еще одного жилого массива Бишкека получили доступ к газу

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/zhiteli-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427747-ru.html

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24 мая 2017, 11:06       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В жилом массиве "Кайынды" в дома горожан состоялся пуск голубого топлива, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Данное мероприятие посетил глава Свердловского района Самарбек Болотбеков. Более 1 тыс жителей жилого массива получили доступ к газу. Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов общей протяженностью 6 километров составила 16,8 млн сомов.
12 апреля текущего года также состоялся запуск природного газа в населенный пункт Свердловского района. Тогда порядка 1600 жителей целого района по улицам Керамическая, Новосельская и Широкая получили доступ к этому виду топлива. В 2017 году компания "Газпром" планирует провести голубое топливо в 15 жилых массивах.

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