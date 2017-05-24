Минфин: Скорее всего, в титульный лист будут добавлены соцобъекты, разрушенные в результате стихийных бедствий

24 мая 2017, 10:45 Комментарии

У Министерства финансов пока нет возможности добавить новые объекты в титульный лист объектов, которые будут финансироваться по статье "капвложения". Об этом 24 мая на заседании парламента сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев. На заседании, где заслушивается информация о текущем исполнении республиканского бюджета на 2017 год, депутат Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, составлен ли список соцобъектов, которые будут финансированы за счет средств капвложения.

"Я направлял письмо в правительство с просьбой оказать содействие в завершении строительства садика в Иссык-Кульской области. Строительство было начато 10 лет назад, но не закончено по сей день", - сказал он.

По словам А.Касымалиева, список социальных объектов будет утвержден на днях. "Пока у нас списки по ремонту дорог, ветлабораторий. Если говорить открыто, то у нас нет возможности добавить в титульный лист новые объекты. Скорее всего, туда будут добавлены только те соцобъекты, которые были разрушены в результате стихийных бедствий", - сказал он.