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ДТП с грузовиком и бензовозом в Токтогуле — один сгорел, двое в больнице

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427745-ru.html

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24 мая 2017, 10:35       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Во вторник примерно в 22.20 на 307-м километре автодороги Бишкек - Ош (Токтогульский район Джалал-Абадской области) столкнулись грузовик Volvo и бензовоз, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
В результате дорожно-транспортного происшествия бензовоз вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Погиб водитель, его личные данные устанавливаются. Водитель и пассажир Volvo госпитализированы.
Список наиболее серьезных ДТП с участием большегрузов, вследствие которых в большинстве случаев погибали люди, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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