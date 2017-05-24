ДТП с грузовиком и бензовозом в Токтогуле — один сгорел, двое в больнице

24 мая 2017, 10:35 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Во вторник примерно в 22.20 на 307-м километре автодороги Бишкек - Ош (Токтогульский район Джалал-Абадской области) столкнулись грузовик Volvo и бензовоз, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В результате дорожно-транспортного происшествия бензовоз вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Погиб водитель, его личные данные устанавливаются. Водитель и пассажир Volvo госпитализированы.

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