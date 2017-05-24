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Хлопок у филармонии — ГКНБ обезвредил муляж взрывного устройства

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427744-ru.html

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Возле Филармонии взрывное устройство не обнаружено

ГУВД: у филармонии нашли коробку, оцепление снято

24 мая 2017, 10:43       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности обезвредили муляж самодельного взрывного устройства, обнаруженный у Национальной филармонии, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня, в среду, в дежурную службу "102" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета возле здания филармонии в Бишкеке. На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена.
"В ходе осмотра прилегающей территории обнаружена подозрительная коробка. Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении госкомитета.
Сейчас на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. Начато расследование.
Ранее ГУВД столицы сообщило, что взрывное устройство в подозрительной коробке не найдено.

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