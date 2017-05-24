Хлопок у филармонии — ГКНБ обезвредил муляж взрывного устройства

24 мая 2017, 10:43 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности обезвредили муляж самодельного взрывного устройства, обнаруженный у Национальной филармонии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня, в среду, в дежурную службу "102" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета возле здания филармонии в Бишкеке. На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена.

"В ходе осмотра прилегающей территории обнаружена подозрительная коробка. Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении госкомитета.

Сейчас на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. Начато расследование.

Ранее ГУВД столицы сообщило, что взрывное устройство в подозрительной коробке не найдено.