Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГКНБ: Рядом с филармонией был обезврежен муляж бомбыГКНБ: Рядом с филармонией был обезврежен муляж бомбыДТП с грузовиком и бензовозом в Токтогуле — один сгорел, двое в больницеДТП с грузовиком и бензовозом в Токтогуле — один сгорел, двое в больнице

Возле Филармонии уничтожен муляж самодельной бомбы, — ГКНБ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/vozle-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427743-ru.html

Похожие новости

Хлопок у филармонии — ГКНБ обезвредил муляж взрывного устройства

ГКНБ: Рядом с филармонией был обезврежен муляж бомбы

ГКНБ: Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у филармонии

Возле Филармонии взрывное устройство не обнаружено

ГУВД: у филармонии нашли коробку, оцепление снято

24 мая 2017, 10:38       Комментарии

Подозрительная коробка возле здания Филармонии оказалась муляжом самодельного взрывного устройства.  Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГКНБ.
Как уточняется, на место выезжали сотрудники МВД и ГКНБ.
«Территория филармонии была оцеплена. В ходе осмотра прилегающей территории обнаружена подозрительная коробка. Саперы уничтожили на месте муляж самодельного взрывного устройства. В настоящее время на месте находятся сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. По данному факту начато расследование», — рассказали в ведомстве.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум