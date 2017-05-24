Возле Филармонии уничтожен муляж самодельной бомбы, — ГКНБ

24 мая 2017, 10:38 Комментарии

Подозрительная коробка возле здания Филармонии оказалась муляжом самодельного взрывного устройства. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Как уточняется, на место выезжали сотрудники МВД и ГКНБ.

«Территория филармонии была оцеплена. В ходе осмотра прилегающей территории обнаружена подозрительная коробка. Саперы уничтожили на месте муляж самодельного взрывного устройства. В настоящее время на месте находятся сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. По данному факту начато расследование», — рассказали в ведомстве.