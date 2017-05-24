Всемирную организацию здравоохранения возглавил представитель Эфиопии

24 мая 2017, 10:38 Комментарии

Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран бывший министр здравоохранения и экс-глава МИД Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Он победил на выборах во вторник, 23 мая, в ходе ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, обойдя претендентов из Великобритании и Пакистана, передает DW.

Тедрос Аданом подчеркнул, что намерен работать для всех 194 стран - членов ВОЗ, во имя мира, в котором каждый сможет вести здоровую и полноценную жизнь. Он пообещал вести борьбу с давно известными заболеваниями, например, малярией и туберкулезом столь же решительно, как и с новыми эпидемиями, такими как Эбола.

Пятилетний срок полномочий Тедроса во главе ВОЗ начнется 1 июля. Это первый представитель Африки на посту гендиректора организации. Он сменит Маргарет Чан из Гонконга, во время руководства которой ВОЗ оказалась в кризисе, очень медленно и неэффективно реагируя на беспрецедентную по масштабам эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке, унесшую жизни 11 тысяч человек.