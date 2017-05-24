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Всемирную организацию здравоохранения возглавил представитель Эфиопии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360372_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427742-ru.html

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24 мая 2017, 10:38       Комментарии

Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран бывший министр здравоохранения и экс-глава МИД Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Он победил на выборах во вторник, 23 мая, в ходе ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, обойдя претендентов из Великобритании и Пакистана, передает DW.
Тедрос Аданом подчеркнул, что намерен работать для всех 194 стран - членов ВОЗ, во имя мира, в котором каждый сможет вести здоровую и полноценную жизнь. Он пообещал вести борьбу с давно известными заболеваниями, например, малярией и туберкулезом столь же решительно, как и с новыми эпидемиями, такими как Эбола.
Пятилетний срок полномочий Тедроса во главе ВОЗ начнется 1 июля. Это первый представитель Африки на посту гендиректора организации. Он сменит Маргарет Чан из Гонконга, во время руководства которой ВОЗ оказалась в кризисе, очень медленно и неэффективно реагируя на беспрецедентную по масштабам эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке, унесшую жизни 11 тысяч человек.

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