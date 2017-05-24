ГКНБ: Рядом с филармонией был обезврежен муляж бомбы

24 мая 2017, 10:39 Комментарии

Подозрительная коробка возле здания филармонии оказалась муляжем самодельного взрывного устройства. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Как уточняется, на место выезжали сотрудники МВД и ГКНБ.

"Территория филармонии была оцеплена. В ходе осмотра прилегающей территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы уничтожили на месте муляж самодельного взрывного устройства. В настоящее время на месте находятся сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД. По данному факту начато расследование", - пояснили в ведомстве.