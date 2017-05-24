МИД: Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Манчестере нет

24 мая 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Граждан Кыргызстана нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва во время концерта на стадионе в британском городе Манчестере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, полиция расценивает случившееся как теракт. В результате взрыва погибли 22 человека, 59 человек получили ранения.

"Граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта не числятся", - сообщили в МИД.

Полиция сообщает, что вечером 22 мая около 22:35, по завершению выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.

Взрыв произошел в фойе "Манчестер-арены", когда тысячи зрителей устремились к выходам после концерта, что повлекло многочисленные жертвы.