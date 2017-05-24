Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

При взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадалиПри взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадалиСознательным гражданам за сообщение о нарушении ПДД будут платитьСознательным гражданам за сообщение о нарушении ПДД будут платить

МИД: Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Манчестере нет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-kyrgy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427740-ru.html

Похожие новости

Правительство не выдало ссуду пострадавшим от землетрясения в Чон-Алае

МИД: Среди пострадавших во взрыве в Манчестере нет кыргызстанцев

Хлопок у филармонии — ГКНБ обезвредил муляж взрывного устройства

ГКНБ: Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у филармонии

При взрыве в Манчестере кыргызстанцы не пострадали

24 мая 2017, 10:24       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Граждан Кыргызстана нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва во время концерта на стадионе в британском городе Манчестере. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел КР.
По ее данным, полиция расценивает случившееся как теракт. В результате взрыва погибли 22 человека, 59 человек получили ранения.
"Граждане Кыргызстана среди пострадавших и жертв теракта не числятся", - сообщили в МИД.
Полиция сообщает, что вечером 22 мая около 22:35, по завершению выступления американской певицы Арианы Гранде в концертном зале "Манчестер-арена" произошел взрыв. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.
Взрыв произошел в фойе "Манчестер-арены", когда тысячи зрителей устремились к выходам после концерта, что повлекло многочисленные жертвы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум