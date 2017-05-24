Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Караван-сарай": Новая эра дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном начала приносить пользу"Караван-сарай": Новая эра дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном начала приносить пользуПерекресток на Чуй-Манаса: люди вынуждены рисковать жизнью из-за закрытого подземного переходаПерекресток на Чуй-Манаса: люди вынуждены рисковать жизнью из-за закрытого подземного перехода

ГКНБ: Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у филармонии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-sape...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427739-ru.html

Похожие новости

Хлопок у филармонии — ГКНБ обезвредил муляж взрывного устройства

ГКНБ: Рядом с филармонией был обезврежен муляж бомбы

Возле Филармонии уничтожен муляж самодельной бомбы, — ГКНБ

Возле Филармонии взрывное устройство не обнаружено

ГУВД: у филармонии нашли коробку, оцепление снято

24 мая 2017, 10:34       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственный комитет Национальной безопасности (ГКНБ) обнаружил муляж самодельного взрывного устройства.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ГКНБ, сегодня, 24 мая, в дежурную службу 102 поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета в здании Филармонии.
"На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплен. В ходе осмотра территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством обезвреживания уничтожили на месте муляж СВУ", - рассказали в спецслужбах.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум