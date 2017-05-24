ГКНБ: Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у филармонии

24 мая 2017, 10:34 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Государственный комитет Национальной безопасности (ГКНБ) обнаружил муляж самодельного взрывного устройства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГКНБ, сегодня, 24 мая, в дежурную службу 102 поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета в здании Филармонии.

"На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплен. В ходе осмотра территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством обезвреживания уничтожили на месте муляж СВУ", - рассказали в спецслужбах.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД.