"Караван-сарай": Новая эра дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном начала приносить пользу

24 мая 2017, 10:35 Комментарии

Граждане обеих стран пользуются облегченным режимом пересечения границы, а предприниматели планируют амбициозные совместные проекты.

Дружественная политика, которая проводится лидерами Узбекистана и Казахстана в последние месяцы, способствует развитию торговли и культурных связей, считают представители власти и эксперты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал улучшение отношений его страны с соседними государствами приоритетом после прихода к власти в прошлом году.

"В первом квартале текущего года отмечается повышение уровня деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37 процентов", - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 апреля во время встречи с Мирзиёевым в Южно-Казахстанской области (ЮКО), сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

По данным, обнародованным в феврале на заседании межправительственной комиссии Узбекистана и Казахстана, товарооборот между двумя странами несколько снизился в 2016 году, составив 2 млрд долл. США (7,5 трлн сумов). В 2015 году он был чуть выше 3 млрд долл. США (11,4 трлн сумов).

"Торговый потенциал двух стран до сих пор полностью не реализован... На полках [в Узбекистане] редко встречаются казахские товары", - сказал "Каравансараю" экономист из Ташкента Шукурулло Мавлонов.

Понимая преимущества усиления сотрудничества между странами с общим населением в количестве порядка 50 млн человек, Мирзиёев и Назарбаев согласились увеличить товарооборот до 5 млрд долл. США (18,8 трлн сумов) в предстоящие годы, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Оба лидера считают экономическое развитие и более высокие стандарты жизни ключевыми факторами борьбы с терроризмом, о чем "Каравансарай" сообщалранее.

Новые возможности

Чтобы наверстать упущенные возможности, узбекские предприниматели активно представляют свою продукцию в Казахстане.

С 12 по 13 мая 230 производителей из Ташкента участвовали в выставке в казахском городе Шымкенте. По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, в ходе выставки был подписан меморандум о сотрудничестве между Ташкентом и Шымкентом.

Для совместных проектов в Южно-Казахстанской области создано 11 индустриальных зон. В данный момент на эту область приходится почти 30% узбекско-казахского товарооборота.

"Я поставляю произведенную в Узбекистане мужскую одежду в страны СНГ, но не в Казахстан. На фоне потепления отношений между нашими странами я всерьез рассматриваю этот рынок", - сказал "Каравансараю" предприниматель из Ташкента Ильёс Турсунов.

Узбекским бизнесменам в Казахстане могут помочь налоговые льготы или зоны свободной торговли, полагает он.

Трасса M-39

Еще одним свидетельством улучшающихся отношений, как ожидается, вскоре станет повторное открытие участка трассы M-39.

Дорога пала жертвой ухудшившихся отношений после распада Советского Союза, а оспариваемый участок закрыли в 2006 году.

Казахский Мактааральский район перерезал прямую трассу М-39 между Ташкентом и Самаркандом. Узбекские водители, беспрепятственно ездившие через Мактаарал в советские времена, столкнулись с необходимостью проходить пограничные досмотры в Казахстане на пути между двумя городами в Узбекистане.

После закрытия участка M-39 в 2006 году узбекским автомобилистам пришлось использовать объездную трассу протяженностью в 70 км, огибающую Мактааральский район по территории Узбекистана.

С открытием M-39 "Самарканд станет ближе, и можно будет сэкономить почти час времени в пути", сказал "Каравансараю" водитель из Ташкента Довлат Собиров.

'Caravan of Friendship'

Власти поощряют и межличностные связи, учитывая большие диаспоры в каждой стране. По официальным данным обоих государств, в Узбекистане проживают 808 тыс. этнических казахов, а в Казахстане — 548 тыс. этнических узбеков.

Со 2 по 6 мая Узбекистан посетил "Караван Дружбы" из ЮКО. 50 аксакалов (старейшин) совершили паломничество к могилам почитаемых в Казахстане исторических деятелей Центральной Азии. Участники "Каравана Дружбы" также посетили культурные центры в Ташкенте, сообщила пресс-служба правительства ЮКО.

""Караван Дружбы" проходит второй раз, но раньше это было только в рамках города Туркестана (Казахстан). Сейчас это в областном масштабе", - сказала в интервью телеканалу TVK заместитель председателя Южно-Казахстанского областного узбекского этнокультурного общественного объединения Гули-Рано Расулова.

"Переходить границу было тяжело. Большие очереди, недружелюбные пограничники. Но сейчас все изменилось", - сказал "Каравансараю" житель Ташкента Абдували Сулаймонов, вспоминая похолодание отношений после 1991 года.

"Караван-сарай"

Максим Енисеев

23.05.17