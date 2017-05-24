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Прокуратура: Полпредство в Чуйской области не приняло меры для обеспечения жильем детей-сирот

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427737-ru.html

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24 мая 2017, 10:04       Комментарии

Прокуратура Чуйской области провела проверку деятельности полномочного представительства правительства в Чуйской области по соблюдению требований Кодекса "О детях" и Жилищного кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Проверка установила, что на территории Чуйской области 365 детей-сирот нуждаются в обеспечении жильем. При из интернатных учреждений выпустилось 72 ребенка, из которых только 28 сирот обеспечены жильем.
"Дети-сироты, в том числе и выпустившиеся из интернатных учреждений, ввиду отсутствия жилья практически остаются на улице. Данная ситуация является не только проблемой уполномоченного органа по защите детей, а в целом и государства. Однако, Аппарат полномочного представительства правительства в Чуйской области в этой части не принял меры по созданию условий по обеспечению жильем нуждающихся детей указанной категории. Так, главы райгосадминистраций Чуйской области и мэрии города Токмок не внесли конкретные предложения по исполнению мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот. Вместе с тем, не приняты меры по решению вопроса республиканского финансирования. Отсутствовала работа и в части привлечения инвестиций со стороны внешних и внутренних инвесторов по строительству социальных общежитий, государственного и муниципального жилья", - сообщает Генпрокуратура.
По результатам проверки прокуратура внесла представление в полномочное представительство правительства в Чуйской области. По результатам рассмотрения прокурорского акта реагирования изыскано трехэтажное здание в городе Токмок общей площадью 289,5 кв. метров с прилегающей территорией.
В настоящее время ведется работа по привлечению инвестиций для проведения ремонта данного здания.

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