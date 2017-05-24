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Возле Филармонии взрывное устройство не обнаруженоВозле Филармонии взрывное устройство не обнаруженоУ филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД БишкекаУ филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД Бишкека

ГУВД: у филармонии нашли коробку, оцепление снято

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427736-ru.html

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ГКНБ: Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у филармонии

Возле Филармонии взрывное устройство не обнаружено

24 мая 2017, 10:04       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Взрывное устройство у здания и в районе Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова не найдено, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Вызов в милицию поступил в 7.37. Территорию филармонии оцепили, на месте работали саперы.
© Sputnik / Максат ЭлебесовВызов в милицию поступил в 7.37. В пресс-службе сообщили, что найдена коробка, которую изучила следственно-оперативная группа. Взрывное устройство в коробке не обнаружено. Оцепление уже снято, саперы завершили работу.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан информирует, что на месте все еще находятся сотрудники милиции.

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