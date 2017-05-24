ГУВД: у филармонии нашли коробку, оцепление снято

24 мая 2017, 10:04 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Взрывное устройство у здания и в районе Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова не найдено, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Вызов в милицию поступил в 7.37. Территорию филармонии оцепили, на месте работали саперы.

© Sputnik / Максат ЭлебесовВызов в милицию поступил в 7.37. В пресс-службе сообщили, что найдена коробка, которую изучила следственно-оперативная группа. Взрывное устройство в коробке не обнаружено. Оцепление уже снято, саперы завершили работу.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан информирует, что на месте все еще находятся сотрудники милиции.