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Британские власти объявили имя подозреваемого во взрыве в Манчестере

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/britan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427734-ru.html

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МИД: Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших при взрыве в Манчестере нет

24 мая 2017, 10:04       Комментарии

Британские власти объявили имя подозреваемого в нападении на зрителей концерта в Манчестере. Это уроженец Манчестера Салман Абеди, 1994 года рождения. Его родители в начале 1990-х годов бежали из Ливии от репрессивного режима Муамара Каддафи.
В понедельник вечером, при взрыве в Манчестере, кроме самого нападавшего, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Среди убитых — восьмилетняя девочка. Ещё 12 детей — ранены.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Ранее во вторник сообщалось, что британская полиция арестовала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту. Задержание произошло в южной части города.
Взрыв произошел сразу после выступления на Manchester Arena американской поп-звезды Арианы Гранде.
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