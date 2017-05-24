Британские власти объявили имя подозреваемого во взрыве в Манчестере

24 мая 2017, 10:04 Комментарии

Британские власти объявили имя подозреваемого в нападении на зрителей концерта в Манчестере. Это уроженец Манчестера Салман Абеди, 1994 года рождения. Его родители в начале 1990-х годов бежали из Ливии от репрессивного режима Муамара Каддафи.

В понедельник вечером, при взрыве в Манчестере, кроме самого нападавшего, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Среди убитых — восьмилетняя девочка. Ещё 12 детей — ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Ранее во вторник сообщалось, что британская полиция арестовала 23-летнего подозреваемого в причастности к теракту. Задержание произошло в южной части города.

Взрыв произошел сразу после выступления на Manchester Arena американской поп-звезды Арианы Гранде.

В связи с терактом в Манчестере в стране приостановлена избирательная кампания. На 8 июня назначены парламентские выборы.