Активисты инициировали инспекцию по участкам, где чаще всего сбивают людей

24 мая 2017, 10:16 Комментарии

Инициативная группа "Граждане, требующие безопасный город" организовала инспекционную конференцию по инфраструктурным проблемам, которые препятствуют безопасности на дорогах столицы.

Месяц назад инициативная группа создала петицию по дорожной безопасности. За это время активисты проделали огромную работу совместно с представителями гражданского общества и госорганов.

"Цель сегодняшнего мероприятия — показать обратить внимание на дорожную инфраструктуру, которая препятствует безопасности на дорогу. Нами совместно с патрульной милицией был разработан комплекс мер по дорожной безопасности. Всего мы сегодня посетим 7 точек и изучим, какие проблемы на них есть. Наша основная задача — предотвратить детскую смертность на дорогах", — сказала активист инициативной группы Зарина Чекирбаева.

Добавим, основным организатором выездной конференции выступает группа "Граждане, требующие безопасный город", которая за один месяц объединила более 2,5 тыс. кыргызстанцев.