Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скончался пёс, сыгравший лютоволка Джона Сноу в сериале "Игра престолов"Скончался пёс, сыгравший лютоволка Джона Сноу в сериале "Игра престолов"22 футболиста вызваны в сборную Кыргызстана для подготовки на матч с Индией22 футболиста вызваны в сборную Кыргызстана для подготовки на матч с Индией

Активисты инициировали инспекцию по участкам, где чаще всего сбивают людей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktivi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427732-ru.html

Похожие новости

Активист: Пешеходный переход на пересечении Алма-Атинской и Чуй опасен для жизни

Активисты распространяют ориентировки предполагаемого педофила из Бишкека

Активисты начали серию митингов с требованием снизить количество ДТП в Бишкеке

Госветинспекция уведомила бишкекские предприятия о вступлении в силу техрегламентов ТС с августа 2017г.

Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

24 мая 2017, 10:16       Комментарии

Инициативная группа "Граждане, требующие безопасный город" организовала инспекционную конференцию по инфраструктурным проблемам, которые препятствуют безопасности на дорогах столицы.
Месяц назад инициативная группа создала петицию по дорожной безопасности. За это время активисты проделали огромную работу совместно с представителями гражданского общества и госорганов.
"Цель сегодняшнего мероприятия — показать обратить внимание на дорожную инфраструктуру, которая препятствует безопасности на дорогу. Нами совместно с патрульной милицией был разработан комплекс мер по дорожной безопасности. Всего мы сегодня посетим 7 точек и изучим, какие проблемы на них есть. Наша основная задача — предотвратить детскую смертность на дорогах", — сказала активист инициативной группы Зарина Чекирбаева.
Добавим, основным организатором выездной конференции выступает группа "Граждане, требующие безопасный город", которая за один месяц объединила более 2,5 тыс. кыргызстанцев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум