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Сотрудник ОВД Токмока обвиняется в пытке и превышении должностных полномочий

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sotrud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427731-ru.html

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24 мая 2017, 10:17       Комментарии

Оперуполномоченный сотрудник ОВД Токмока обвиняется в пытке и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным ведомства, 11 февраля А.А. обратилась в ОВД города Токмок с заявлением о принятии мер в отношении оперуполномоченного.
"В своем заявлении она указала, что 9 февраля, оперуполномоченный сотрудник в служебном кабинете беспричинно душил ее и угрожал убийством. 13 марта главным надзорным органом материалы по заявлению А.А. направлены в Следственное управление ГКНБ КР для организации дальнейшей проверки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения А.А. расцениваются как легкий вред. В связи с этим следственным управлением ГКНБ КР отказано в возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
Накануне Генпрокуратурой данное решение отменено и возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного М.М. по статьями "пытка" и "превышение должностных полномочий" УК КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ", – отметили в пресс-службе.

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