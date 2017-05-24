24 мая 2017, 10:17 Комментарии

Оперуполномоченный сотрудник ОВД Токмока обвиняется в пытке и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, 11 февраля А.А. обратилась в ОВД города Токмок с заявлением о принятии мер в отношении оперуполномоченного.

"В своем заявлении она указала, что 9 февраля, оперуполномоченный сотрудник в служебном кабинете беспричинно душил ее и угрожал убийством. 13 марта главным надзорным органом материалы по заявлению А.А. направлены в Следственное управление ГКНБ КР для организации дальнейшей проверки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения А.А. расцениваются как легкий вред. В связи с этим следственным управлением ГКНБ КР отказано в возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

Накануне Генпрокуратурой данное решение отменено и возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного М.М. по статьями "пытка" и "превышение должностных полномочий" УК КР. Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ", – отметили в пресс-службе.