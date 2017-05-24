В Кыргызстане пост орозо начнется 27 мая. Что нужно знать постящимся

24 мая 2017, 9:47 Комментарии

Мусульманский пост орозо начнется 27 мая. Об этом сегодня, 24 мая, "ВБ" сообщил муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев.

По его словам, конец даты поста Духовное управление мусульман Кыргызстана скажет за 10 дней до его окончания.

"Точную дату окончания поста мы сказать не можем. Это связано с Луной. Она будет сказана примерно за 10 дней до окончания орозо. Пока об этом еще рано говорить, так как священный месяц еще не наступил. Месяц Рамазан считается святым, поскольку всевышний ниспослал свою книгу Коран и дал пророчество Мухаммаду. Это месяц очищения. Во время него закрываются врата ада и открываются врата рая. В данном благословенном месяце всевышний простит грехи рабов. Можно сказать, что это воспитательный и духовно-оздоровительный месяц", - подчеркнул Токтомушев.

"ВБ" решил напомнить, что нужно знать постящимся во время священного месяца мусульман.

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