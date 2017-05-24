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В Кувейте поймали голубя c полным рюкзачком наркотиков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360363_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427729-ru.html

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24 мая 2017, 9:51       Комментарии

Таможенники в Кувейте поймали почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой на Al Arabiya.
Отмечается, что в рюкзачке, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатого поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни.
В октябре прошлого года индийская полиция задержала в Кашмирской долине свыше 150 голубей. Предполагается, что их использовала для шпионажа пакистанская разведка.
В начале 2011-го внимание колумбийской полиции привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в воздух и улететь. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города Букараманга.

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