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Токмакский милиционер все же применял пытки. Уголовное дело вновь отрыто

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360366_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427728-ru.html

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24 мая 2017, 10:08       Комментарии

Генеральной прокуратурой КР проведена проверка обоснованности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданки А.А. о принятии мер в отношении оперуполномоченного сотрудника ОВД города Токмак. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.
Проверкой установлено, что 11 февраля 2017 года гражданка А.А. обратилась в ОВД города Токмак с заявлением о принятии мер в отношении оперуполномоченного. В своем заявлении она указала, что 9 февраля сотрудник милиции в служебном кабинете беспричинно душил её руками, а также угрожал убийством.
13 марта главным надзорным органом материалы по заявлению А.А. были направлены в Следственное управление ГКНБ КР для организации дальнейшей проверки. В ходе проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению, телесные повреждения А.А. расцениваются как легкий вред, не повлёкший за собой кратковременное расстройство здоровья. По результатам проверки следственным управлением ГКНБ КР отказано в возбуждении уголовного дела.
22 мая Генеральной прокуратурой данное решение отменено и возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД города Токмак М.М. по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.
Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ Кыргызской Республики.

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