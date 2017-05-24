Токмакский милиционер все же применял пытки. Уголовное дело вновь отрыто

24 мая 2017, 10:08 Комментарии

Генеральной прокуратурой КР проведена проверка обоснованности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданки А.А. о принятии мер в отношении оперуполномоченного сотрудника ОВД города Токмак. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.

Проверкой установлено, что 11 февраля 2017 года гражданка А.А. обратилась в ОВД города Токмак с заявлением о принятии мер в отношении оперуполномоченного. В своем заявлении она указала, что 9 февраля сотрудник милиции в служебном кабинете беспричинно душил её руками, а также угрожал убийством.

13 марта главным надзорным органом материалы по заявлению А.А. были направлены в Следственное управление ГКНБ КР для организации дальнейшей проверки. В ходе проверки была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению, телесные повреждения А.А. расцениваются как легкий вред, не повлёкший за собой кратковременное расстройство здоровья. По результатам проверки следственным управлением ГКНБ КР отказано в возбуждении уголовного дела.

22 мая Генеральной прокуратурой данное решение отменено и возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД города Токмак М.М. по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.

Расследование поручено Следственному управлению ГКНБ Кыргызской Республики.