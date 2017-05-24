22 футболиста вызваны в сборную Кыргызстана для подготовки на матч с Индией

24 мая 2017, 10:13 Комментарии

5 июня национальная сборная Кыргызстана начнет учебно-тренировочные сборы в целях подготовки к матчу с Индией в рамках отборочного раунда Кубка Азии-2019.

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, на подготовку к этому матчу тренерский штаб вызвал 22 игрока.

Отметим, матч со сборной Индией пройдет 13 июня в городе Бенгалоре.

В сборную вызваны:

Вратари: Матяш Павел ("Мазия", Мальдивы), Валерий Кашуба ("Дордой"), Акималиев Калыс ("Абдыш-Ата").

Защитники: Козубаев Тамирлан, Тэго Дэниэл (оба – "Дордой"), Кичин Валерий ("Енисей", Россия), Майер Виктор ("Эммен", Голландия), Алимов Ильяз ("Алай"), Маныбеков Аманбек, Казакбаев Владимир (оба – "Абдыш-Ата"), Байматов Азамат ("Аль-Риффа", Бахрейн).

Полузащитники: Дуйшобеков Бахтияр ("Абдыш-Ата"), Мусабеков Фархат ("Алмалык", Узбекистан), Бернхардт Эдгар ("Роденхаузен", Германия), Мурзаев Мирлан, Сидоренко Павел (оба – "Дордой"), Ахмедов Муролимжон ("Алай"), Исраилов Ахлидин (без клуба), Талгат Бектур уулу ("Черчилль Бразерс", Индия), Землянухин Антон ("Сукхотай", Таиланд).

Нападающие: Люкс Виталий ("Унтерхахинг"), Жыргалбек уулу Кайрат ("Дордой").

Напомним, в рамках отбора Куба Азии сборная Кыргызстана попала в группу А наряду с Индией, Мьянмой и Макао. Свой стартовый матч кыргызстанцы провели с Макао в Бишкеке и одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил капитан сборной Азамат Байматов.